Китай призвал Германию объединить усилия для завершения войны в Украине

Китай продолжает настаивать на мирных переговорах по Украине. Пекин призывает Германию объединить усилия в данном направлении.

Об этом сказал специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером.

Ранее дипломат отправился в европейское турне, посетив, в том числе, Киев, Москву и Брюссель.

Среди прочего он сказал: «Существующая сейчас угроза эскалации конфликта и конфронтации не соответствует общим интересам обширного международного сообщества, в том числе Китая и Германии».

Чиновник добавил: «Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы совместно поддерживать своевременное проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон, а также чтобы как можно скорее проложить путь для прекращения огня и боевых действий».

В то же время немецкий дипломат сказал, что у Китая и Германии имеется консенсус относительно войны в Украине, дальнейших шагов и перспектив мирных переговоров.

Томас Баггер подчеркнул: «Готовы продолжать взаимодействие с Китаем по этому вопросу».

Ранее мы писали, что Китай продолжает «проталкивать» тему мирных переговоров по Украине.