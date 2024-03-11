Орбан заявил, что Трамп не будет давать деньги Украине

Премьер-министр Виктор Орбан сделал ряд резонансных заявлений после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго. Слова политика цитирует hirado.hu.

Известно, что переговоры длились около часа, после чего был ужин и концерт.

Виктор Орбан сказал: «Очевидно, что Украина сама не стоит на ногах. Если американцы не дадут оружие и деньги, а за ними европейцы, то война закончится. Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец».

Он добавил: «Дональд Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Он сказал мне, что если вернется, то не будет это предпринимать, ни копейки не даст. И тогда эта война закончится».

При этом венгерский лидер лестно высказался о самом Дональде Трампе.

Чиновник заявил: «Я довольно давно в этом спорте, и, по моему опыту, ты можешь победить, только если пострадал за это. Дональд Трамп переживает за это, как собака. То, через что ему приходится проходить, почти беспрецедентно. Он свою победу получит не в подарок, он выстрадает ее. Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить, привлечь к суду, лишить активов, чье выдвижение хотят запретить, но он сражается и в результате выдвигается, тот, как это бывает в венгерских народных сказках, в конце победит».

Также, по его словам, страны Европы должны выделять деньги на развитие армии и вооружение.

Политик отметил: «Следует принять к сведению, что пришло новое время вооружения в Европе. Американцы не будут вместо нас оплачивать счета за безопасность. Всем европейским странам надо внести свой вклад, в том числе в финансовом отношении. Надо располагать собственной армией, своей техникой и быть готовыми защитить родину или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе».

Резюмируется: «Все европейские страны должны иметь свою собственную армию и технику, и мы должны быть в состоянии защитить собственную страну или внести свой вклад в общий военный потенциал в НАТО».

Ранее Трамп принял Орбана в своем поместье.