В Европе заговорили о подготовке к выходу США из НАТО

Европа должна подготовиться к выходу США из НАТО, если новым президентом Штатов станет Дональд Трамп. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

По словам собеседников, в случае выхода США из НАТО другие страны, такие как Великобритания, должны будут занять позицию лидера в сфере европейской безопасности. Один из дипломатов сказал The Telegraph, что европейским странам следует обратить внимание на соответствие их военного оснащения требованиям времени.

Источник издания отметил, что комментарии Трампа «обычно» вызывают «беспокойство».

«Никто не знает, что он собирается делать дальше», — сказали они.

Чиновник подчеркнул, что страны НАТО должны «спланировать» сценарий, при котором Трамп ослабит американскую преданность альянсу.

Напомним, Столтенберг и Белый дом раскритиковали Трампа из-за угроз странам НАТО.