Война в Украине: ситуация на фронтах на 11 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал, что происходит на фронтах на понедельник, 11 марта.

За минувшие сутки произошли 64 боевых столкновения.

Всего противник нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, за прошлые сутки авиационным ударам подверглись такие населенные пункты: Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполовка, Раздоловка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретино, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

Ночью россияне вновь атаковали нашу страну, применив 25 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены.

Известно, что под артиллерийским огнем были более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Отмечается, что на Лиманском направлении украинские военные отбили 8 атак России в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Роздоловка Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ отбили 5 атак россиян в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Кроме этого, на Авдеевском направлении украинскими военными были отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Также на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Военные поведали, что на Ореховском направлении ВСУ отбили 3 атаки России в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Украинцам рассказали, что на Херсонском направлении украинские военные в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 4 безуспешных штурмовых действий.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу России.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны россиян.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат.