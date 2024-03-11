«20 дней в Мариуполе»: Украина получила первый «Оскар» в истории

Первый в своей истории «Оскар» получила Украина. Картина режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» победила в номинации как лучший документальный фильм.

На церемонии вместе с Мстиславом Черновым присутствовали фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые вместе с режиссером работали в окруженном Мариуполе в 2022-м году.

Создатель ленты сказал: «Мне хотелось, чтобы я этот фильм никогда не снимал. Я хотел бы поменять этот «Оскар» на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города».

Добавим, что этот фильм рассказывает о двадцати днях, которые режиссер Мстислав Чернов провел со своими коллегами в осажденном Мариуполе после начала вторжения России в Украину.

На 21-й день войны журналисты выехали из Мариуполя по гуманитарному коридору.

Ранее в Украине запретили два фильма.