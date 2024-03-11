Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 11 марта.
Сообщается, что погибли уже 424 980 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 739 танков, 12 874 боевые бронированные машины, 10 499 артиллерийских систем, 1 016 РСЗО, 711 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 141 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 919 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 1 3826 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 686 единиц специальной техники.
Ранее ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море.