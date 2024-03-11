Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

«20 дней в Мариуполе»: Украина получила первый «Оскар» в истории

Премия «Оскар»: все победители 2024-го года

В Украине могли быть уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

Война в Украине: ситуация на фронтах на 11 марта

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Орбан заявил, что Трамп не будет давать деньги Украине

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы ЕК на второй срок

В ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 423 160 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 060 солдат

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Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

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Стало известно, как распознать аутизм у ребенка

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На Хмельнитчине один из городов закрыли на въезд и выезд

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ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 419 020 солдат

06.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

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В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских

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Анатолий Шарий: блогер заявил о вооруженном нападении в Испании, но правоохранители об этом ничего не знают

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Подведены синоптические итоги прошедшей зимы в Киеве