Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 060 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 10 марта.

Сообщается, что погибли уже 424 060 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 731 танк, 12 850 боевых бронированных машин, 10 466 артиллерийских систем, 1 015 РСЗО, 709 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 082 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 919 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 752 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 672 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что еще одна страна отказалась отправлять своих солдат в Украину.