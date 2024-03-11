Ученые узнали о витамине А кое-что новое

Эксперты из университета Ньюкасла в Великобритании узнали кое-что новое о витамине А. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышенный или пониженный уровень витамина А или ретинола может быть взаимосвязан с изменением нейронных связей в мозге при шизофрении и других расстройствах.

Ученые поясняют, что витамин A представляет собой собирательное название близких по химическому строению веществ, в число которых входит ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью. Как отметили авторы исследования.

Указывается на то, что он играет важную роль в дифференцировке, созревании и синаптической функции клеток мозга.

По словам британцев, связи между нейронами в мозге изменяются у людей с шизофренией и другими психическими расстройствами.

Сообщается, что данный факт связан с различными уровнями витамина А в организме.

Во время своей работы исследователи объединили сводную статистику тысяч отдельных геномов, чтобы выяснить, какие генетические факторы регулируют уровень ретинола в крови, а также его усвоение и транспортировку.

После этого ученые обработали полученную информацию для выявления локусов генома (участников расположения конкретных генов в хромосомах), связанных с поддержанием повышенной концентрации ретинола в организме.

Информируется, что в число таких генов вошли GCKR и FOXP2.

Уточняется, что генетически предсказанная экспрессия мРНК (матричной РНК) MLXIPL в жировой ткани, поджелудочной железе и молочной железе была обратно пропорционально связана с уровнями циркулирующего ретинола.

Уверяется, что данный подход позволяет выявить более обширное число факторов патогенеза психических расстройств.

Резюмируется, что ретинол может оказывать нейропротекторное действие, чем и объясняется его назначение в качестве потенциального вспомогательного средства к нейролептикам при шизофрении.

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