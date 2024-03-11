Как оказалось, миру угрожает еще одна катастрофа

Ученые из Колорадской горной школы в США бьют тревогу. Они поведали о новой опасности для человечества.

По их слова, примерно четверть населения Земли живет на территориях проседания почвы, которое может привести к разрушению построек и другой инфраструктуры.

Поясняется, что проседание земли это геологическая угроза, вызванная внезапным или постепенным оседанием (от нескольких лет до десятилетий) земной поверхности из-за удаления подповерхностного материала.

Такая угроза может быть связана с рядом факторов. Как природных (таких, как землетрясения, вулканическая деятельность и уплотнение мелкозернистых рыхлых отложений), так и антропогенных (например, горные работы и забор подземных вод).

В ходе работы эксперты использовали имеющиеся данные исследований оседания земель и дистанционного зондирования для создания набора обучающих данных, состоящего из 46 тыс. сценариев оседания.

Вместе с набором из 23 климатических, географических и топографических условий (включая осадки, состав почвы, толщину отложений и уклон) американцы использовались для обучения искусственного интеллекта, который смог оценить общую площадь земли, подверженной риску проседания, и населения в этих зонах.

Выяснилось, что более 6,3 миллиона квадратных километров поверхности Земли (примерно 5% от общей площади суши в мире) подвержены темпам оседания, которые считаются достаточно значительными, чтобы нанести ущерб. Население районов высокого риска составляет около двух миллиардов человек.

В то же время, искусственный интеллект считает, что забор грунтовых вод остается основным фактором проседания земли. За ним следуют сейсмическая активность, толщина осадочных пород, средняя температура самых теплых месяцев, содержание глины в почве и плотность населения.

Говорится о том, что Южная Азия имеет наибольшую площадь земель, находящихся под угрозой оседания (2,2% ее общей площади испытывают темпы оседания более 50 миллиметров в год), а также наибольшее количество людей, которые будут затронуты этим явлением (20 миллионов человек). Другие страны со скоростью опускания, превышающей 50 миллиметров в год, включают Филиппины, Иран, Коста-Рику, Индонезию и Узбекистан.

Резюмируется, что, так как рост населения увеличивает нашу зависимость от подземных вод, а изменение климата усиливает засухи, влияние истощения грунтовых вод на оседание земель будет по-прежнему оставаться актуальной проблемой в ближайшие годы.

Ранее мы писали, что мир ждет глобальное замерзание.