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Новости > Ученые разузнали о коронавирусе кое-что очень необычное

Ученые разузнали о коронавирусе кое-что очень необычное

Александр Панько
11.03.24 03:02
162
Ученые разузнали о коронавирусе кое-что очень необычное

Эксперты из Частного университета в Княжестве Лихтенштейн узнали о коронавирусе кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что у мужчин, зараженных коронавирусом, сильнее повышается температура кожи, частота дыхания и сердечного ритма по сравнению с женщинами.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 1 163 человек. Среди них у 127 был положительный результат теста на COVID-19.

Указывается, что добровольцы носили на запястьях специальные медицинские устройства Ava, которые собирали данные о температуре тела, пульсе, ритме дыхания и других физиологических процессах.

Ученые использовали данную информацию для выявления различий в симптоматике заболевания у мужчин и женщин.

В итоге выяснилось, что у зараженных коронавирусом мужчин температура тела, частота дыхания и сердцебиения были выше, чем у женщин.

Кроме этого они демонстрировали большее снижение вариабельности сердечного ритма – меньшую разницу во времени между каждым ударом сердца.

Сообщается, частота ударов сердца колеблется, она не постоянна, так как сердечнососудистая система вынуждена непрерывно подстраиваться под потребности тела, поставляя кровь к его клеткам и органам.

Отмечается, что снижение параметров вариабельности сигнализирует о чрезмерной усталости и отсутствии должного сердечного тонуса.

Резюмируется, что женщины чаще испытывают затрудненное дыхание и усталость после завершения острой фазы заболевания.

Ранее было выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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