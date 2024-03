Ученые узнали о чернобыльских червях кое-что неожиданное

Исследователи из Нью-Йоркского университета в США узнали о чернобыльских червях кое-что неожиданное. Их отчет цитирует издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые говорят, что геном круглых червей из Чернобыльской зоны отчуждения оказался невосприимчив к воздействию радиации.

В ходе своей работы американцы сравнили круглых червей вида Oscheius tipulae из мест с различным уровнем радиационного загрязнения на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Информируется: «Мы провели анализ их геномов в поисках следов недавних мутаций и не обнаружили доказательств в пользу связи между мутациями и уровнем радиации на местах сбора».

Уточняется, что выбор червей в качестве объекта для исследования эксперты объяснили повсеместным распространением этих животных и простотой их генома.

Резюмируется: «Осмысление того, как особи по-разному реагируют на факторы среды, повреждающие ДНК, поможет нам лучше оценить риски для нас самих».

