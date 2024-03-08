Трамп яростно раскритиковал Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление действующего главы государства Джо Байдена перед конгрессом. Обрушился на оппонента с яростной критикой.

Делал он это в своей социальной сети Truth Social.

Политик написал: «Это был позор для нашей страны. Его выступление было преисполнено гневом, лишено сострадания. Это худшая речь о положении США, когда-либо произнесенная».

Также он считает, что Джо Байден сдает интересы США.

Дональд Трамп отметил: «Он дал им все, включая Украину. Я забрал «Северный поток-2», он отдал его им. Он был марионеткой Владимира Путина и Си Цзиньпина и буквально каждого другого лидера».

Бывший президент заявил: «Владимир Путин начал войну лишь потому, что он не уважает Джо Байдена».

Ранее Байден сделал ряд громких заявлений по войне в Украине.