Байден сделал ряд громких заявлений по войне в Украине

Президент США Джо Байден выступил в конгрессе. Он вспомнил о войне в Украине.

Глава государства сказал: «Если кто-то в этом зале думает, что Владимир Путин остановится в Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить его, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие».

Он добавил: «Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне в Украине, и я привержен сохранить это. Все, о чем просит Украина, это поставки оружия».

Американский лидер заявил: «Мы должны противостоять Владимиру Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то это подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла».

Политик резюмировал: «Мой посыл президенту России прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь».

Ранее мы писали, что Байден хочет перекроить оборонный бюджет США.