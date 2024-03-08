МВФ готовится подкинуть Украине еще немного денег

МВФ продолжает давать Украине деньги во время войны. Готовится очередной транш.

Об этом поведала официальный представитель МВФ Джули Козак.

По ее словам, совет исполнительных директоров МВФ собирается во второй половине марта рассмотреть договоренность с нашей страной о предоставлении транша на 880 миллионов долларов.

Она сказала: «Что касается даты заседания совета директоров, рассмотрение последнего обзора экономики Украины ожидается во второй половине марта».

Уточняется, что средства украинскому правительству будут выделены в рамках механизма расширенного кредитования.

Ранее австралийский миллиардер немного помог Украине деньгами.