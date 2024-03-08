Война в Украине: ситуация на фронтах на 8 марта

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на пятницу, 8 марта.

За минувшие сутки произошло 86 боевых столкновений.

Противник нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, от авиационных ударов пострадали: Бабеловка Сумской области; Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области; Ямполевка, Андреевка, Григоровка, Торецк, Дружба, Константиновка, Часов Яр, Ивановское, Новобахмутовка, Очеретино, Уманское, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Урожайное Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Всего под артиллерийским огнем россиян оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания ВСУ на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении противник совершил 2 атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Заявляется, что на Лиманском направлении украинскими военными были отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Указывается, что на Бахмутском направлении ВСУ были отражены 6 атак России в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

Отмечается, что на Авдеевском направлении украинскими военными отражены 23 атаки россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Добавляется, что на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где россияне 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Украинцам рассказали, что на Ореховском направлении ВСУ были отражены 2 атаки России в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Военные поведали, что на Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошлые сутки Россия совершила 3 безуспешных штурмовых действия.

Также ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, за сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава России.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов россиян.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат.