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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

Агата Кловская
08.03.24 08:37
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 8 марта.

Сообщается, что погибли уже 422 310 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 706 танков, 12 798 боевых бронированных машин, 10 375 артиллерийских систем, 1 011 РСЗО, 704 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 998 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 919 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одну подлодку, 13 598 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 656 единиц специальной техники.

Ранее в ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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