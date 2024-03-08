В Египте раскопали часть гигантской статуи самого великого фараона

Международная группа археологов при раскопках в Минье нашла верхнюю часть гигантской статуи самого авторитетного фараона Рамзеса II. Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

Там уточнили, что верхнюю часть большой статуи Рамзеса II археологи обнаружили при раскопках древнего города Гермополис неподалеку от современного города Аль-Ашмунин в Миньи. Этот город, известный под названием Хемену в период Древнего царства, был центральным населенным пунктом провинции и вторым после Фив.

Генсекретарь Высшего совета археологии, доктор Мустафа Вазири отетил, что найденная часть известняковой статуи является «недостающей верхней частью» статуи Рамзеса II, которую обнаружил в 1930-х годах немецкий археолог Г. Редером.

Глава египетской части группы археологов, доктор Басем Джихад уточнил, что этот фрагмент статуи имеет высоту около 3,8 м. Он изображает Рамзеса II в двойной короне с королевской коброй.

В верхней части задней колонны имеется ряд иероглифических надписей, описывающих прославленные титулы фараона.

По данным египетского министерства, в сочетании с нижней частью, найденной ранее, скульптура может достигать около 7 м в высоту.

Рамзес II Великий жил в 1314-1224 годах до нашей эры и был фараоном 66 лет. У него был большой авторитет среди населения.

За время своего правления он завоевал Палестину и Ливан, но проиграл битву с хеттами. Женился на дочери хеттского царя Хаттусили III для скрепления мирного соглашения. У него было 160 детей от разных женщин.

За то время, пока Рамзес II был фараоном, могущество Египта достигло своего пика. Он построил много храмов и статуй.

Самыми большими в настоящее время считаются четыре 20-метровые статуи сидячего Рамзеса II в Абу-Симбеле на юге страны. А мумия Рамзеса II, найденная в 1881 году, выставлена в стеклянной витрине в Египетском музее в Каире.

Напомним, исследователи узнали страшную тайну смерти египетского фараона, правившего более 3,5 тыс. лет назад.