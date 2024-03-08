Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Найдена самая древняя галактика во Вселенной

Найдена самая древняя галактика во Вселенной

Александр Панько
08.03.24 03:52
116
Найдена самая древняя галактика во Вселенной

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Кембриджского университета в Великобритании обнаружила самую древнюю галактику во Вселенной. Появились данные их отчета.

Сделали они это с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Ученые поведали, что она возникла более 13 миллиардов лет назад, когда Вселенной было 700 миллионов лет.

Сообщается, что процессы звездообразования в открытой системе давно остановились.

Эксперты считают, что рождение новых звезд прекратилось из-за различных факторов, лишивших скопление газа.

По их словам, подобное могло случиться из-за активности сверхмассивной черной дыры или по иным причинам.

Космолог Тобиас Лузер сказал: «Кажется, в ранней Вселенной все происходило быстрее и драматичнее, и это может включать в себя переход галактик от фазы звездообразования к стадии покоя или угасания».

Отмечается также, что, так как галактика находится очень далеко от нашей планеты, исследователи наблюдали ее такой, какая она была 13 миллиардов лет назад.

Не исключается, что прошедшие эпохи система могла вернуться к жизни и снова начать формировать звезды.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.

Тэги: Вселенная, мир, космос, наука

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.03.24 06:00

Стало известно, сколько рыбы нужно съедать каждый день для здоровья сердца и сосудов

08.03.24 01:42

Выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса

08.03.24 00:01

Ученые рассказали об опасности дефицита сна

07.03.24 18:55

Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

07.03.24 16:46

В России силовики убили белорусского активиста, который выступал против режима Лукашенко

07.03.24 16:16

США начали расследование против SpaceX из-за использования Starlink российскими военными

07.03.24 15:52

В ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте

07.03.24 15:19

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы ЕК на второй срок

07.03.24 14:47

Тренеру «Реала» светит солидный тюремный срок за налоговые махинации

07.03.24 18:55

Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

07.03.24 15:52

В ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте

07.03.24 15:19

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы ЕК на второй срок

07.03.24 13:46

В Украине введут обязательную базовую военную подготовку

07.03.24 12:27

В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище

07.03.24 09:58

В Одессе оккупанты пытались нанести ракетный удар по кортежу Зеленского и премьера Греции

07.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 421 430 солдат

06.03.24 14:58

Оккупанты дистанционно минируют север Сумской области

06.03.24 12:27

В Венгрии назвали условие для встречи Зеленского с Орбаном

06.03.24 11:09

Трамп тайно встретился с Маском

01.03.24 10:50

Синоптик поведал, какой будет погода в Украине в марте

01.03.24 10:43

Украине вновь посулили членство в НАТО, но есть нюанс

01.03.24 10:19

Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

01.03.24 16:16

Украинцам разрешили вакцинироваться прямо в аптеках

05.03.24 01:29

Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

01.03.24 10:58

Стало известно, какие новые автомобили предпочитали покупать украинцы в феврале

01.03.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат

02.03.24 11:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 415 640 солдат

01.03.24 11:24

Глава Пентагона объяснил, что произойдет в случае поражения Украины в войне

03.03.24 08:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 416 800 солдат

Фото и Видео
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Фьюри обозвал Усика кроликом
Фьюри обозвал Усика кроликом
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В РФ пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
В Киеве вспыхнул мощный пожар на Борщаговском рынке
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
Появилось видео уничтожения вражеского корабля «Сергей Котов» в Черном море
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.