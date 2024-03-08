Найдена самая древняя галактика во Вселенной

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Кембриджского университета в Великобритании обнаружила самую древнюю галактику во Вселенной. Появились данные их отчета.

Сделали они это с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Ученые поведали, что она возникла более 13 миллиардов лет назад, когда Вселенной было 700 миллионов лет.

Сообщается, что процессы звездообразования в открытой системе давно остановились.

Эксперты считают, что рождение новых звезд прекратилось из-за различных факторов, лишивших скопление газа.

По их словам, подобное могло случиться из-за активности сверхмассивной черной дыры или по иным причинам.

Космолог Тобиас Лузер сказал: «Кажется, в ранней Вселенной все происходило быстрее и драматичнее, и это может включать в себя переход галактик от фазы звездообразования к стадии покоя или угасания».

Отмечается также, что, так как галактика находится очень далеко от нашей планеты, исследователи наблюдали ее такой, какая она была 13 миллиардов лет назад.

Не исключается, что прошедшие эпохи система могла вернуться к жизни и снова начать формировать звезды.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.