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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса

Выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса

Агата Кловская
08.03.24 01:42
169
Выявлено еще одно неожиданное влияние коронавируса

Исследователи из Стэнфордского университета в США выявили еще одно неожиданное влияние коронавируса. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что одним из последствий затяжного течения болезни может быть повышение чувствительности к алкоголю и усиление похмельного синдрома.

Так, проводя свою работу, эксперты собрали информацию о здоровье взрослых испытуемых, которые сообщили о повышении чувствительности к алкоголю вследствие перенесенной заразы.

Сообщается, что некоторые люди жаловались, что после выздоровления они не могут переносить алкоголь даже в малых дозах.

Сказано, что последствиями употребления спиртных напитков зачастую становятся сильные головные боли, тошнота, одышка и затуманенность сознания.

Оказалось, что воздействие коронавируса может приводить к модификациям в организме человека на клеточном уровне.

Поясняется, что такие вирусы как COVID-19 способны ослабить гематоэнцефалический барьер, то есть оболочку клеток в кровеносных сосудах мозга, которая помогает удерживать патогены.

Американцы рассказали, что гематоэнцефалический барьер становится уязвимым к воздействию алкоголя, который является токсином.

Резюмируется, что проникновение токсинов и химических веществ в мозг запускает в организме воспалительный процесс, который и становится причиной плохого самочувствия.

Ранее китайцы узнали о влиянии коронавируса кое-что новое.

Тэги: ученые, здоровье, мир, похмелье, коронавирус

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