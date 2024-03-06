Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса: медики рассказали, что с ним произошло

Медики из университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг в Германии рассказали, что стали с мужчиной, который, по его словам, сделал себе 217 прививок от коронавируса. Они обследовали его.

Уточняется, что тот стал добровольцам их исследования.

Немцы сумели подтвердить 134 вакцинации из озвученных им 217.

Тот признался, что решил вакцинироваться в таком количестве по личным причинам.

Его анализы крови показали, определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствовали в организме любителя прививок в значительно более высоких концентрациях, чем у людей, принявших всего три дозы антиковидной вакцины.

При этом медики не нашли какой-либо усталости в этих эффекторных клетках, которые были столь же эффективны, как и клетки контрольной группы, получившие обычное количество прививок.

Информируется также, что дальнейшие тесты показали, что эффективность иммунной системы против других патогенов не изменилась.

Сообщается, что, скорее всего, что гипервакцинация не повредила иммунную систему как таковую, отметили ученые.

Впрочем, специалисты не рекомендуют делать больше трех прививок от коронавируса.

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