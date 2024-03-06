В Германии объяснили, почему западные солдаты не должны воевать в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал войну в Украине. Его слова цитирует издание Tagesschau.
Он ответил на идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить западных военных в нашу страну.
Чиновник сказал: «С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости».
Борис Писториус добавил: «Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО».
Представитель немецкого правительства считает, такая полемика не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.
Ранее Макрон объяснил свои слова о войсках НАТО в Украине.