В Минюсте рассказали, кого из осужденных не отправят на фронт

Министерство юстиции имеет отдельную позицию по мобилизации осужденных — за отдельные категории преступлений отправлять на фронт нельзя. Она действительно уравновешена и сбалансирована. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр юстиции Денис Малюська.

В то же время он отметил, что имеет личную позицию относительно вероятной мобилизации осужденных.

«Есть моя личная позиция, которая, я думаю, не будет поддержана народными депутатами, поэтому мы ее не транслируем. Мне кажется, что в условиях сложной войны, в которой мы находимся, нужно предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, любого, кого они хотят. Но эта позиция, к сожалению, вряд ли имеет перспективы поддержки в парламенте, поэтому мы ее не транслируем как официальную позицию министерства», — отметил Малюська.

Министр добавил, что ему эти процессы не напоминают то, что делала ЧВК «Вагнер». Сами завербованные в колониях «вагнеровцы» рассказывали, что отношение к ним в РФ было радикальным и очень жестким, с нарушением прав человека. Украина не хочет, чтобы люди из тюрем становились «мясом» без прав и обеспечения.

«Мы как раз говорим о том, чтобы уравнять их с другими. Потому что у нас дошло до того, что, по слухам, отдельные лица, чтобы уклониться от мобилизации, совершали мелкое нарушение с тем, чтобы получить судимость. Они не попадали в тюрьму, потому что нарушение мелкое, но при этом получали, по сути, иммунитет от мобилизации на несколько лет. Для кого-то репутационные потери — это не особая проблема и это дешевле, чем платить взятки за выезд за границу или для оформления инвалидности», — отметил Малюська.

На вопрос, должны ли мобилизованные осужденные продолжать отбывать наказание, когда вернутся с фронта, министр ответил, что нужен предварительный отбор.

«Оптимальным было бы зачисление службы в определенных пропорциях к отбытому наказанию. Хорошее выполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения — это вполне должен был бы быть фактор для того, чтобы суд или сокращал, или освобождал от отбывания наказания, даже если сроки еще не исчерпались. То есть это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, они являются безопасными, они на одной стороне со всеми нами, они воюют», — отметил он.

Напомним, в Минюсте объяснили, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать.