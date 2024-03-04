Две ракеты поразили авиабазу в Крыму, — соцсети

Российская авиабаза Гвардейское в оккупированном Крыму в пятницу, 1 марта, подверглась атаке двумя ракетами. Ранены, по меньшей мере, трое военных, сообщил российский Telegram-канал Astra в понедельник, 4 марта.

Указано, что обстрел произошел около 16:00. Обе ракеты взорвались.

Повреждение получила рулижная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих.

По информации Радио Свобода, на этой авиабазе базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ (по 12 машин).

Напомним, в России заявили о «падении» дрона на территории «Петербургского нефтяного терминала».