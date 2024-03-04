Россия перестала выводить ракетоносители в Черное море, — Гуменюк

В Черном море российские ракетоносители не выходили на дежурство уже две недели. Об этом отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, комментируя то, как изменила ситуацию в акватории успешная работа украинских морских дорон по вражеским кораблям и инфраструктуре.

«В нашей зоне ответственности мы наблюдаем что, действительно, выходов кораблей на боевое дежурство фактически не фиксируется. Они обеспечивают охрану и оборону своего пукнту базирования вблизи Новороссийска. По состоянию на сейчас, по нашим данным, в акватории Черного моря один такой патрулирующий корабль. В акватории Азовского — тоже один. Они контролируют гражданское судоходство через Керчь-Еникальский пролив. Ракетоносители находятся в пунктах базирования с 19 февраля и не выходили на дежурство», — сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас на юге враг активизировал разведку по выявлению украинских систем ПВО с помощью противорадиолокационных ракет Х-31П.

Гуменюк напомнила, что ракета Х31-П — это противорадиолокационная ракета, которая направлена на поиски систем противовоздушной обороны, радиолокационных станций.

«Как правило, мы наблюдаем такую активность время от времени, она возникает с вражеской стороны, когда у них не хватает информации разведданных. Это как разведка боем. Они пытаются проверить. Так, если сработает (наши системы ПВО начнут сбивать), то 100% есть система противовоздушной обороны, или если ракета достигнет своей цели, значит систему радиолокации ПВО удалось сбить. Мы видим, что после потери А-50 враг несколько ативизировался, в том числе и с этими ракетами, пытаясь разведкой боем проверять различные направления», — отметила Гуменюк.

Относительно противодействия применению россиянами управляемых авиабомб она отметила, что на эти снаряды не целесообразно тратить средства противовоздушной обороны, которые есть в наличии в ВСУ. В то же время ведется нашими Силами обороны «привентивная работа».

«Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых в России очень много и мы это видим уже по периоду их применения, нужно много снаряжения для тех средств, которые мы имеем. То есть нужно соответствующих снарядов очень много. И использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивная ситуация. Поэтому поднимается вопрос о превентивных мерах, о том, что необходимо заблокировать тактическую авиацию как способ доставки этих КАБов для выполнения боевых задач. В то же время, ожидая появления истребителей, мы не сидим сложа руки. Результаты работы противовоздушной обороны Воздушных сил по сбиванию самолетов тактической авиации красноречиво свидетельствует о том. С уничтожением самолетов врага уменьшается и количество управляемых авиабомб», — прокомментировала Гуменюк.

Напомним, в ВС ВСУ рассказали, как уничтожение российских самолетов изменило ситуацию в небе.