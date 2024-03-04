В ВС ВСУ рассказали, как уничтожение российских самолетов изменило ситуацию в небе

Москва делает выводы после уничтожения российских самолетов в последние дни. Враг снизил активность с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Ситуация меняется. После работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем известил командующий Воздушными силами ВСУ, небо стало чистым», — сказал он, имея в виду сообщение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука о работе сил ПВО от 2 марта, когда был уничтожен очередной Су-34.

По его словам, к ночи вообще несколько часов никакой воздушной цели в небе не наблюдалось после того, как враг увидел, как по нему работают. «Соответственно, они делают выводы и скрылись из нашего воздушного пространства», — добавил Игнат.

Но, как отметил Игнат, такое явление не будет продолжаться постоянно. «Самолеты появились снова, нанесли удары и в течение минувшей ночи. В течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены по разным направлениям», — сказал он и сообщил, что прошедшая ночь была тихой, а враг нанес удары и баллистической, и управляемой авиационной ракетой.

«Ну и сейчас видим к утру уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях», — рассказал Игнат.

По его словам, «враг обычно делает выводы, враг снизил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются».

Что касается самолетов А-50, то их до сих пор нет в небе после уничтожения второго.

«Уже день седьмой, если не ошибаюсь, он не появляется ни в Ростовской области, ни в Акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать находящиеся на хранении. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но это самолеты им очень нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства», — рассказал Игнат.

Напомним, на востоке Украины сбит очередной вражеский Су-34.