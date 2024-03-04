Подведены синоптические итоги прошедшей зимы в Киеве

Прошедшая зима в Киеве стала третьей в рейтинге самых теплых в городе с 1881-го года. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория.

Говорится о том, что средняя температура воздуха за зиму составила 0,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 2,8 градуса.

Эксперты поведали о том, что столь значительно более теплая, чем обычно, погода обусловила наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков – 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты.

Информируется, что все три месяца были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль в 5,2 градуса.

Всего за зиму в украинской столице было зарегистрировано 14 температурных рекордов.

Как стало известно, самым холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до минус 15,8, а самым теплым – 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до плюс 12,1.

Резюмируется, что осадков выпало 161 мм, что составило 131% климатической нормы.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в начале новой рабочей недели.