Президент Сербии предрек, что западные военные таки будут в Украине

Президент Сербии Александр Вучич сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Его слова приводит издание Novosti.rs.

Политик считает, что западные войска таки могут зайти в нашу страну.

Он сказал: «Когда они впервые упомянули западные самолеты и танки в Украине, они сказали, что этого не произойдет, но это произошло».

Глава государства добавил: «Сейчас упоминают западные войска в Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет – это произойдет, везде будет плохая ситуация».

Ранее Вучич начал защищать Украину от сербов.