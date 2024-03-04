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Новости > Кровавое ДТП в Польше: пострадали украинцы

Кровавое ДТП в Польше: пострадали украинцы

Агата Кловская
04.03.24 10:51
126
Кровавое ДТП в Польше: пострадали украинцы

В польском Щецине произошло резонансное ДТП. Машина наехала на людей.

В результате аварии пострадали шесть граждан Украины, среди которых есть пятилетний мальчик.

Об этом поведал консул нашей страны в Гданьске Александр Плодистый, которого цитирует «Укринформ».

Уточняется, что ДТП случилось еще 1 марта.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля Ford въехал в людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе, после чего принялся сознательно сбивать пешеходов на тротуаре, не тормозя.

Также нарушитель пытался скрыться и спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями.

Сообщается, что всего в аварии пострадали двадцать человек.

Дипломат, ссылаясь на врачей, информировал, состояние находящейся в критическом состоянии женщины стабилизировалось, угрозы их жизни пока нет.

При этом, как стало известно, пострадавший ребенок будет находиться в одной больнице с мамой еще два-три дня, о нем заботятся друзья семьи.

Подчеркивается, что другие пострадавшие украинцы находятся в стабильном состоянии, их жизни не угрожает опасность. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Резюмируется, что ни о какой оплате за лечение не может быть и речи, хотя одна из женщин не имеет польской медицинской страховки, поскольку приехала из Германии.

Ранее в Польше неизвестные вскрыли и высыпали три украинских зерновоза.

Тэги: ДТП, общество, авария, Польша, украинцы

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