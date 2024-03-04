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Новости > В США бьют тревогу: восточное побережье страны уходит под воду

В США бьют тревогу: восточное побережье страны уходит под воду

Александр Панько
04.03.24 05:30
92
В США бьют тревогу: восточное побережье страны уходит под воду

Восточное побережье США быстро уходит под воду. Об этом поведали исследователи Технологического института Вирджинии.

По их словам, как свидетельствует анализ спутниковых снимков, в 2007-2020-х годах земля под Нью-Йорком, Балтимором, Норфолком и другими крупными населенными пунктами тут опускалась со средней скоростью до двух миллиметров в год.

При этом, сообщают ученые, в некоторых округах штатов Делавэр, Мэриленд, Южной Каролины и Джорджии темпы наступления моря на сушу оказались втрое выше названного показателя.

Информируется, что как минимум 867 тысяч объектов недвижимости и критически важной инфраструктуры, включая шоссе, железные дороги, аэропорты, плотины и дамбы находятся под угрозой затопления.

Эксперты уточняют, что одним из наиболее быстро тонущих городов страны оказался Чарльстон в Южной Каролине, где центр находится всего в трех метрах над уровнем моря. Город опускается примерно на четыре миллиметра в год.

Резюмируется, что в таких местах как Нью-Йорк просадке почвы способствует колоссальный вес расположенных на ней зданий.

Ранее ученые нашли в Арктике теплую и соленую воду и ужаснулись.

Тэги: США, мир

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