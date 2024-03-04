Бывший сотрудник NASA рассказал, когда лучше всего наблюдать за полярным сиянием

Бывший сотрудник NASA и исследователь физики Солнца Дэвид Хэтэуй рассказал, когда лучше всего наблюдать за полярным сиянием. Как оказалось, оптимальный месяц для этого – март.

Эксперт объяснил это наибольшим количеством геомагнитноактивных дней в году в течение первых тридцати дней весны, сообщает портал Spaceweather.com со ссылкой на бывшего специалиста NASA.

Поясняется, что северные или полярные сияния вызываются энергетическими частицами, испускаемыми Солнцем в результате различных процессов, включая потоки солнечного ветра и извержения корональной массы.

Он поведал, что когда эти частицы достигают Земли, магнитное поле направляет их к полюсам планеты.

Информируется также, что взаимодействия с атмосферой, солнечные элементы выделяют энергию, которая проявляется в виде свечения.

Сообщается, что в среднем на Земле наблюдается шесть дней высокой геомагнитной активности в марте по сравнению со всего тремя в декабре.

Уточняется, что вторым самым подходящим месяцем в году является октябрь.

Американец рассказал, что более частные сияния возникают в межсезонье из-за так называемого эффекта Рассела-Макферрона, открытого геофизиками Кристофером Расселом и Робертом Макферроном в 1973-м году.

Известно о том, что магнитные поля Солнца и Земли встречаются под определенным углом во время весеннего и осеннего равноденствий. В такие периоды большее количество солнечного ветра достигает нашей планеты, заставляя атмосферу светиться.

Напомним, что в этом году весеннее равноденствие приходится на 19 марта.

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