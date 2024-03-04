Финны стали чаще страдать от очень неприятной болезни

Финляндия столкнулась с неприятной проблемой. За последние годы местные жители стали чаще болеть чесоткой, передают местные СМИ.

Отмечается, что чаще всего от данного кожного заболевания страдают студенты.

Так, главный врач финской студенческой службы здравоохранения Минна Паавонсало поведал, что в 2021-м году среди учащихся зафиксировали около двух сотен случаев заражения этой заразой, но лишь за два года этот показатель увеличился до тысячи случаев.

Эксперт признает: «Это очень большой рост. В реальности число больных куда большее, так как не все обращаются в больницы при чесотке».

В публикации сказано, что у врачей также возникли трудности с диагностикой. В первую очередь это касается неопытных медиков, которые могут перепутать симптомы чесотки с проявлениями других кожных заболеваний или даже с последствиями обычных укусов насекомых.

Повествуется о том, что одна семейная пара заболела в прошлом году, но из-за неправильного диагноза не могла справиться с заразой десять месяцев.

Говорится, что из-за высокой заболеваемости чесоткой в стране уже вырос спрос на соответствующие лекарства, но люди жалуются на цены, так как, например, тюбик крема от заразы стоит около 40 евро.

Ранее финские ученые выяснили, что людям нужно больше отдыхать.