Назван лидер по переработке нефти в мире

Китай стал мировым лидером по переработке нефти. Появились официальные данные по итогам 2023-го года.

Их приводит Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

Информируется, что мощности по переработке нефти в стране по итогам прошлого года выросли до рекордных 936 миллионов тонн.

В то же время, добыча сырой нефти в Китае за отчетный период составила 200 миллионов тонн, а потребление было на уроне 756 миллионов тонн.

Также известно, что стране потребовалось 399 миллионов тонн минеральных масел, что сразу на 9,5% больше показатель предыдущего года.

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