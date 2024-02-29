В ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Польские фермеры, которые вышли на протесты на границе с Украиной, почти не пропускают грузовики в Польшу. В очереди находится более 2 тысяч фур.

«Ситуация остается неизменной. Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, усложняя движение именно для грузовых транспортных средств в обе стороны», — заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, на утро 29 февраля на шести направлениях в очереди находится примерно 2200 грузовиков, но больше всего на пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».

«И есть такие существенные снижения количества пересечений границы именно грузовиков, особенно это ощутимо по ПП „Шегини“. За прошедшие сутки там границу пересекло 35 грузовиков, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускались по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 грузовик в час», — объяснил Демченко.

Кроме того, он указал, что критически низкие показатели пересечения границы на пункте пропуска «Ягодин», где за сутки в сторону Украины проехало около 70 грузовиков, но протестующие полностью заблокировали грузовики, которые едут из Украины в сторону Польши.

Напомним, Украина и Польша провели переговоры о деблокаде границы.