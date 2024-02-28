Дуров рассказал, как можно будет получать деньги за рекламу в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как владельцы каналов смогут получать деньги за рекламу. Уже в марте платформа откроется почти в ста новых странах.

Он поведал: «В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на их каналах».

Поясняется, что каналы в Telegram генерируют один триллион просмотров ежемесячно, при этом в настоящее время только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламы в мессенджере – инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности.

По его словам, чтобы обеспечить оплату рекламы и вывод средств, компания будет использовать блокчейн TON.

Резюмируется: «Аналогично нашему подходу с именами пользователей Telegram на Fragment, мы будем продавать рекламу и делиться доходами с владельцами каналов в Toncoin».

Ранее в Telegram появилось кое-что важное.