В США сделали заявление по поводу отправки войск в Украину

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять своих солдат для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, сообщает Le Monde.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут посылать войска воевать в Украину», — заявила Уотсон.

Таким образом в Белом доме отреагировали на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил такую возможность в долгосрочной перспективе.

Уотсон добавила, что Байден считает, что победа требует военной помощи, которая сейчас заблокирована Конгрессом.

Напомним, Столтенберг рассказал, будут ли солдаты НАТО воевать в Украине.