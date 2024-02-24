Премьер Италии заявила, что война в Украине спровоцировала нападение ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сделала громкое заявление. Ее слова цитирует издание il Giornale.

Политик считает, что начало войны России против Украины спровоцировалонападение ХАМАС на Израиль.

Было сказано: «Если бы Россия не вторглась в Украину, ХАМАС со всей вероятностью не обрушился с такой ​​атакой на Израиль».

Глава правительства добавила: «Было неизбежно, что столь серьезное нарушение международной системы, основанной на праве, причем со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, будет иметь каскадные последствия для других регионов и участников мира, от Ближнего Востока до Балкан, вплоть до Африки».

Итальянка резюмировала: «Это игра, в которую мы играем, и мы должны это осознавать. Если в Украине не будет восстановлена ​​международная законность, вспышки конфликтов будут множиться».

Ранее мы писали, что генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат.