Ситуация с электричеством: экспорт Украины вырос

Украина увеличивать экспорт электроэнергии. О ситуации на субботу, 24 февраля, информирует Минэнерго.

Сообщается, что он уже в восемь раз превысил импорт.

Сказано: «На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 320 МВт·ч, также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 2440 МВт·ч».

Говорится о том, что дефицит электроэнергии в энергосистеме не фиксируется.

Подчеркивается, что собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Накануне в краткосрочный ремонт вышел корпус ТЭС, в то же время после ремонта в работу возвращен блок теплоэлектростанции.

Информируется, что в резерве 13 генерирующих единиц ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости.

При этом как стало известно, ночью после обстрела в Херсоне отключилась ВЛ-150 кВ. Обесточена подстанция, без света остались около 9,5 тысячи потребителей.

Резюмируется также, что из-за предварительных обстрелов и недостаточных условий безопасности для энергетиков остается обесточенной линия 330 кВ, которая питала Запорожскую АЭС. Станция уже три дня на одной линии питания.

Ранее энергетики обнадежили украинцев.