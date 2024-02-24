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Новости > Погода в Украине: синоптики рассказали, какие сюрпризы нас ждут

Погода в Украине: синоптики рассказали, какие сюрпризы нас ждут

Александр Панько
24.02.24 13:10
135
Погода в Украине: синоптики рассказали, какие сюрпризы нас ждут

Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Свой прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что в воскресенье, 25 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой, а днем в Киевской и Черниговской областях местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

В восточной части Украины ночью будет от 5 мороза до 0, а днем 2-7 тепла. На остальной территории ночью плюс 2-7, а днем 6-11 тепла. В Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до плюс 15.

В Киеве завтра ночью ожидается без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 4-6 тепла, а днем плюс 8-10.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что в понедельник, 26 февраля, будет без осадков, только ночью в северных и Винницких областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В восточной части Украины ночью будет от 5 мороза до 0, а днем плюс 1-6. В западных областях ночью 3-8 тепла, а днем плюс 10-15. На остальной территории ночью от 0 до 5 тепла, а днем плюс 4-9.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 3-5 тепла, а днем плюс 6-8.

Ранее мы писали, что под конец зимы погода преподнесет украинцам суровый сюрприз.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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