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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

Александр Панько
24.02.24 08:48
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 24 февраля.

Сообщается, что погибли уже 409 010 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 534 танка, 12 425 боевых бронированных машин, 9 952 артиллерийские системы, 999 РСЗО, 684 средства ПВО, 340 самолетов, 325 вертолетов, 7 659 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 905 крылатых ракет, 25 корабля/катера, одна подлодка, 12 988 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 576 единиц специальной техники.

Ранее Столтенберг объяснил, смогут ли украинские пилоты на F-16 бить по территории РФ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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