Комитеты Европарламента дали «добро» на выделение 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали программу финансовой поддержки Украины. Речь идет про выделение 50 миллиардов евро. Об этом сообщает Twitter Европарламента и депутат Европарламента Виола фон Крамон.

«Ключевая бюджетная поддержка Украины была одобрена тремя парламентскими комитетами», — говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

Уточняется, что общая мощность Фонда для Украины составляет 50 миллиардов евро для грантов, кредитов и гарантий, что показывает, что «ЕС поддерживает Украину столько, сколько потребуется».

Принятие такого решения подтвердила и депутат Европарламента Виола фон Крамон, отметив, что иностранный комитет Европарламента един в поддержке Украины.

«Мы только что одобрили UkraineFacility, финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. На пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге весь парламент вновь выразит солидарность с Украиной», — добавила она в Twitter.

Напомним, Зеленский отреагировал на решение ЕС о €50 млрд для Украины.