Зеленский пообещал быстрые шаги в вопросе блокады границы

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание, одним из главных вопросов которого стало блокирование границы польскими фермерами. Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 21 февраля.

«С чиновниками — вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским — детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстрыми», — написал он.

Зеленский убежден, что либерализация торговли с Евросоюзом должна продолжаться. Он выразил благодарность Еврокомиссии за ее четкую позицию.

«Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать», — отметил президент.

Также глава государства заслушал доклады военных по ситуации на фронте.

«Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации по направлениям. Сводки ГУР МО и Службы внешней разведки», — рассказал Зеленский.

На совещании обсуждалась и ситуация в регионах Украины: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Напомним, Дуда высказался о протестах польских фермеров на границе с Украиной.