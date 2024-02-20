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Новости > США готовят санкции против Китая за поддержку войны РФ против Украины

США готовят санкции против Китая за поддержку войны РФ против Украины

Агата Кловская
20.02.24 13:19
126
США готовят санкции против Китая за поддержку войны РФ против Украины

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые помогают России разжигать войну в Украине. Ограничения станут первыми прямыми санкциями против Пекина, несмотря на давние подозрения Запада касательно его поддержки военных операций России. Об этом сообщает CNBC.

Так, сенатор-демократ Джеральд Коннолли, член Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США, заявил, что законодатели уже рассматривают такие планы после того, как на прошлой неделе аналогичные меры были предложены Европейским Союзом.

«Китай должен понять, что аналогичные санкции, которые начинают реально действовать в России и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, могут быть применены и в Китае. И, откровенно говоря, Китай может потерять гораздо больше, чем Россия», — сказал Конноли.

Санкции США могут существенно навредить китайской экономике, которая уже находится в упадке после более медленного, чем ожидалось, восстановления после COVID-19 и турбулентности в секторе недвижимости. В то же время, такое решение может навредить и США, учитывая торговую взаимозависимость стран, и это соображение вызвало осторожность Вашингтона в прошлом.

В то же время, Коннолли сказал, что это не остановит санкции и что их могут ввести «очень скоро».

«Я надеюсь, что сама угроза этому — и тот факт, что европейцы действительно серьезно относятся к этому, что является относительно недавним событием — должно прояснить некоторые мнения в Пекине. Если бы широкие санкции были применены к Китаю, это очень сильно ударило бы по нему. А их экономические показатели сейчас и так слабы. Поэтому я надеюсь, что Китай тщательно просчитает, что поддержка насилия и распущенности России в Украине невыгодна», — сказал он.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность введения санкций против Китая, подобных предлагаемым ЕС, сенатор Бен Кардин сказал, что сейчас Конгресс рассматривает варианты с администрацией Байдена и что «это потребует большего сотрудничества с другими странами».

В докладе американской разведки отмечается, что Китай «также становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях, предположительно поставляя Москве ключевые технологии и оборудование двойного назначения, используемые в войне против Украины».

Сентябрьское расследование CNBC показало, что китайские фирмы играют решающую роль в укреплении военного потенциала России, в частности, путем торговли товарами для использования на поле боя в Украине. Отдельный отчет, опубликованный в январе, показал, что Китай стал ключевым каналом поставки критически важных западных технологий в Россию.

Пекин отвергает эти обвинения, заявляя, что его торговля с Москвой является «нормальным экономическим сотрудничеством», не направленным против «третьей стороны».

Напомним, ЕС еще на год продлил санкции против России.

Тэги: США, Китай, санкции

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