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Новости > Если долго болеть COVID-19 мозг может состариться на 20 лет

Если долго болеть COVID-19 мозг может состариться на 20 лет

Александр Панько
19.02.24 20:53
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Если долго болеть COVID-19 мозг может состариться на 20 лет
Длительный COVID-19 может состарить мозг на 20 лет. Об этом пишет Medscape со ссылкой на исследование.
 
Группа учёных Ливерпульского университета пришла к выводу, что последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой. «Затуманенность мозга» стала частым симптомом, затрагивающим до 46% тех, кто перенес тяжелую форму болезни.
 
Пациенты с тяжёлым коронавирусом через год после болезни хуже мыслили, меньше проявляли активность и страдали по крайней мере от одного психического расстройства, такого как:
— депрессия,
— тревога,
— ПТСР.
 
Уровень некоторых веществ в крови у них был необычно высок, что указывало на повреждения органа.
 
При этом дефицит мозговой активности у них был эквивалентен 20 годам старения мозга и стал доказательством того, чего опасались врачи: этот вирус может повредить мозг и привести к проблемам с психическим здоровьем, которые сохраняются в течение многих лет, пишет портал.

Тэги: COVID-19

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