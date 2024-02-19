Если долго болеть COVID-19 мозг может состариться на 20 лет

Зеленский посетил позиции украинских воинов под Купянском
Названа страна, которая может следующей подписать соглашение о гарантиях безопасности с Украиной
ВСУ сбили еще два вражеских самолета на востоке
Мадридский «Реал» провернул очень громкий трансфер
Оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 403 720 солдат
Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
Алексей Навальный умер в российской колонии, — СМИ
Зеленский прибыл в Берлин
В Украине продолжают понемногу внедрять электронную гривну