Если долго болеть COVID-19 мозг может состариться на 20 лет

Длительный COVID-19 может состарить мозг на 20 лет. Об этом пишет Medscape со ссылкой на исследование.

Группа учёных Ливерпульского университета пришла к выводу, что последствия заболевания коронавирусом сопоставимы с черепно-мозговой травмой. «Затуманенность мозга» стала частым симптомом, затрагивающим до 46% тех, кто перенес тяжелую форму болезни.

Пациенты с тяжёлым коронавирусом через год после болезни хуже мыслили, меньше проявляли активность и страдали по крайней мере от одного психического расстройства, такого как:

— депрессия,

— тревога,

— ПТСР.

Уровень некоторых веществ в крови у них был необычно высок, что указывало на повреждения органа.

При этом дефицит мозговой активности у них был эквивалентен 20 годам старения мозга и стал доказательством того, чего опасались врачи: этот вирус может повредить мозг и привести к проблемам с психическим здоровьем, которые сохраняются в течение многих лет, пишет портал.