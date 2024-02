Археологи обнаружили самое древнее монументальное сооружение Европы

На дне Мекленбургской бухты в Балтийском море обнаружено древнейшее монументальное сооружение Европы. Эта стена была сложена из камней около 11 тысяч лет назад. Ее использовали для отрядной охоты на северных оленей. Об этом говорится в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Находку обнаружили германские археологи.

«Мы обнаружили под водой примерно километровую каменную стену. Это сооружение более десяти тысяч лет назад построили охотники-собиратели времен последнего ледникового периода — в конце палеолита или начале мезолита. Стена использовалась людьми каменного века для отрядной охоты на мигрирующих северных оленей. В настоящее время во всей Северной Европе проживало всего около пяти тысяч человек», — говорится в совместном заявлении университетов Ростока, Киля и Института ассоциации Лейбница в Варнемюнде.

Общая масса постройки, по оценкам, превышает 140 тонн. Под водой оно оказалось около 8500 лет назад в результате подъема уровня тогдашнего слабосоленого Литоринового моря, когда в эту часть впадины будущего Балтийского моря начала проникать соленая вода из океана.

