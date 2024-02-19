Украинские пограничники не в курсе о готовящейся полной блокаде польской границы

У украинских пограничников нет информации о полной блокаде границы с Украиной польскими протестующими. В настоящее время остаются заблокированными шесть из девяти пунктов пропуска. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

«От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы и другие направления. Но надо учитывать, что на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент являются заблокированными или где движение значительно осложнено для грузовых транспортных средств. При этом, среди этих шести — 4 являются крупнейшими пунктами пропуска, через которые могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонн», — сказал он.

Кроме того, по словам Демченко, у оставшихся трех направлений есть свои особенности.

«Где-то могут пересекать границу пустые грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн, а другие направления — это для движения меньших грузовиков в обоих направлениях», — констатировал спикер.

Заблокированными остаются шесть направлений: «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец». На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее утро находится около 2900 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины.

«Больше всего напротив пунктов пропуска „Ягодин“ и „Краковец“. К тому же напомню, что по направлению КПП „Ягодин“ вчера и часть дня субботы вообще не пропускались грузовики в обоих направлениях. А сегодня ночью польская сторона сообщила, что все же будет осуществляться пропуск. Это в зависимости от действий, предпринимаемых протестующими. И собственно в течение часа будут пропускать по несколько грузовых транспортных средств в сторону Украины. Но пока мы не подтверждаем, что хоть какое-то движение будет происходить в направлении Польши», — говорит Демченко.

Также он отметил, что незначительное движение фактически существенное уменьшение возможности пересечения границы грузовиков фиксируются и по направлению пункта пропуска «Шегини».

«Более или менее интенсивное движение фиксируется по направлению пункта пропуска „Краковец“. И собственно действия по блокированию в целом значительно ограничили возможность пересечения границы грузовыми транспортными средствами», — добавил спикер.

Напомним, польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной.