Ученые рассказали женщинам, как стареть правильно

Эксперты из университета Тафтса в США рассказали женщинам, как стареть правильно. Появились данные их отчета.

Ученые говорят о том, что увеличение доли растительного белка в рационе связано со сниженным риском развития заболеваний сердца и сосудов, рака, диабета, деменции и психических расстройств.

Всего в исследовании, которое проходило в 1984-2016-х годах, приняли участие около 48 тысяч женщин.

Люди предоставили ученым самоотчеты по питанию, в которых была зафиксирована частота употребления различных продуктов.

Известно, что на момент начала исследования участницам было от 38 до 59 лет.

Выяснилось, что у тех, кто ел больше растительного белка, фруктов, овощей и цельных злаков реже развивались психические расстройства, рак, диабет, деменция и сердечно-сосудистые заболевания.

Американцы напоминают, что источниками растительного белка служат орехи, бобовые, крупы и сыр Тофу.

Кроме этого, как оказалось, у женщин, употреблявших в основном растительный белок, риск развития серьезных хронических заболеваний и других проблем с психическим и физическим здоровьем по мере старения был на 46% ниже.

В то же время, говорится в работу, у тех, кто ел богатую животным белком пищу, было на 6% меньше шансов сохранить хорошее здоровье.

Информируется о том, что преимуществом растительных источников белка является высокое содержание в них пищевых волокон, микроэлементов и полезных соединений, называемых полифенолами.

Поясняется, что пищевые волокна полезны для пищеварения, а полифенолы способны защищать клетки от повреждений свободными радикалами – химическими частицами, которые накапливаются в организме в ходе естественного обмена веществ.

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