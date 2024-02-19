Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе в ближайшие недели. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

Франция разрабатывает дроны-камикадзе, и сейчас эта разработка находится в экспериментальной фазе, отметил чиновник.

«В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого нового поколения оборудования», — добавил французский министр.

Чиновник также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Франция подготовила 10 тысяч украинских бойцов. Он добавил, что в 2024 году учения пройдут еще от 7 до 9 тысяч военных.

Напомним, в Минцифры рассказали, сколько дальнобойных дронов Украина произведет в этом году.