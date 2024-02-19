В Мариуполе гремят взрывы. Сообщается о сбитом самолете

Во временно оккупированном Мариуполе раздаются взрывы. При этом сообщается о падении самолета. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое», — сообщил он.

По словам Андрющенко, Мариуполь продолжает слышать взрывы.

До этого российские захватчики сообщали о работе ПВО. Кроме того, они заявили, что якобы «над морем в районе Мариполя сбили воздушную цель».

Напомним, оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии.