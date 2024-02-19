Премьер Эстонии предложила вернуть России часть замороженных активов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала достаточно неожиданное заявление. Ее слова цитирует издание Financial Times.

Так, чиновник считает, что замороженные активны необходимо использовать для помощи Украине, а вот их часть можно вернуть Москве.

Отмечается, что замороженные средства России следует потратить на возмещение ущерба, который был нанесен Украине в ходе войны.

В то же время глава правительства сказала: «Если что-нибудь останется, мы можем вернуть это России».

Ранее президент Эстонии сделал громкое заявление по поводу войны в Украине.