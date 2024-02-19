Финляндия таки отказалась от ядерного оружия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что его страна не хочет размещать на своей территории ядерное оружие. Слова политика цитирует издание Rzeczpospolita.

Среди прочего он заявил: «В этом нет необходимости, потому что НАТО сама по себе обеспечивает ядерное сдерживание».

Кроме этого, по его словам, для обеспечения безопасности Альянса достаточно ядерного оружия, уже размещенного в других странах.

Резюмируется: «Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия».

Ранее Лукашенко рассказал о российском ядерном оружии в Беларуси.